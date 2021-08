Hace unos días el mundo entero se conmocionó ante la partida de un grande, el baterista del diablo, mejor conocido por el nombre de Charlie Watts y quien fuese el que llevaba las batacas en The Rolling Stones.

A las horas de su fallecimiento, el cual hasta este momento sigue sin ser esclarecido, el mundo de la música le rindió un gran tributo a Watts pues compartieron imágenes, videos y textos en donde se le recordaba por su gran contribución al mundo artístico.

Ahora, los miembros restantes de esta legendaria agrupación inglesa han compartido el adiós definitivo, pues un video que recuerda a Charlie Watts ha sido publicado. En este metraje de dos minutos se escucha un testimonio de Charlie contando su llegada a la banda.

Watts fue parte de The Rolling Stones desde 1963, por lo que de los 80 años que el artista vivió, paso 57 de estos destruyendo la batería, toureando y viviendo el sueño rockstar de cualquiera. Sin embargo, antes de su muerte se había anunciado que el baterista no sería parte de la nueva gira de los Stones; pues este se encontraba delicado por una operación a la que se había sometido.



Por ahora Mick Jagger y compañía no han revelado que ocurrirá con el tour que tenían planeado en Estados Unidos, pero este lamentable suceso marcaría el principio del fin para The Rolling Stones, pues no se sabe que ocurrirá con su alineación de ahora en adelante.

Crédito foto de portada: Facebook The Rolling Stones