Algo que ya sabíamos pero muchos queríamos ignorar debído al amor que le tenemos a la Saga (y que teníamos fe en J.J. Abrams) pero que resultó tristemente en otra película de la franquicia, fallida.

Tras la primer función pública, las primeras críticas no se han hecho esperar y si amigos, estas no son nada buenas. Imagínense que en Rotten Tomatoes actualmente tiene una puntuación de 56%. Con este dígito se convierte en la quinta película con más baja calificación desde The Phantom Menace.

Lo peor del caso es que la película ha sido criticada de manera cruel y sin tapujos tachandola en su totalidad de mediocre.

En palabras de Scott Mendelson de Revista Forbes:

“The Rise of Skywalker es una mala película y un final miserable que no tiene otro propósito que asegurar a los fanáticos adultos de la ‘Guerra de las Galaxias’ original que todavía son los” elegidos “de la cultura pop. galaxia.”

Muchos otras críticas hablan sobre la manera en la que The Rise of Skywalker se aprovecha en su totalidad de la nostalgia del fandom, incluyendo en todo momento de la película cameos o referencias al universo de Star Wars. Esto sin contar una historia digna o al menos concreta sobre el final de la Saga Skywalker.

Ya sabes, nosotros ya cumplimos con advertirte. Ahora puedes ir a ver The Rise of Skywalker con otra perspectiva y no decepcionarte del todo.