Luego de que el mes pasado The Radio Dept estrenó The Absebce Of Birds, hoy publican una nueva canción y su video oficial llamada You Fear The Wrong Thing Baby.

Este nuevo tema es mucho de lo que amamos de The Radio Dept, es una luz en medio de las sombras, con un pulido twee reverberante, una voz desdibujada por el reverb, y un bajo estilo Joy Division, es oscura y dulce al mismo tiempo.

En el tiempo del fin para terminar todos los tiempos finales / Todavía no puedo mantener a todos abajo / Algunos secuestradores probarán los grilletes / Se desperdician en los jóvenes

Sí, la canción habla sobre el fin del mundo, pero es una coincidencia, según explican pues al grabarlo no tenían idea de que algo así iba a surgir, para ellos la canción va en contra del conservadurismo y es un tributo a la juventud como una fuerza progresiva.

Escúchala a continuación:

You Fear The Wrong Thing Baby también ya está disponible en plataformas de streaming. Da click en la imagen y accede.

The Radio Dept está en espera de poder reagendar las fechas de su gira de primavera canceladas por la pandemia de coronavirus.