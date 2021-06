The Prodigy ha compartido una nueva versión de su éxito “Breathe” en la que incluyen los vocales del ícono del hip-hop y miembro de Wu-Tang Clan, RZA.

La versión llamada “Liam H and René LaVice Re-amp” formará parte del soundtrack de la próxima entrega de Rápidos y furiosos y en ella, tal y como lo sugiere el nombre, nos encontramos con una producción creada por Howlett de The Prodigy en conjunto con el canadiense René LaVice.

Y de hecho la canción original, lanzada en 1996 como parte de su álbum The fat of the land, también trae algo de RZA en el ADN, ya que para su realización la agrupación británica utilizó un sample de “Da mystery of chessboxin” de Wu-Tang Clan.

Este lanzamiento llega luego de que The Prodigy ha estado dando pequeñas y misteriosas pistas de su tan esperado regreso. En los últimos meses, la banda ha dejado ver en redes sociales que ya se encuentra trabajando en nueva música, la primera desde la muerte de Keith Flint en 2019.

Recuerda que la novena entrega de la saga de Rápidos y furiosos llegará a las salas de cine el próximo 25 de junio. El filme verá el regreso de Vin Diesel, Sung Kang, Michelle Rodriguez, Charlize Theron y Ludacris; así como la llegada de nuevos integrantes incluyendo a John Cena y Cardi B.

Foto de portada tomada del Instagram de The Prodigy.