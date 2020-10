The Postal Service dio señales de vida con un humorístico video que realizaron en conjunto con Sub Pop y la campaña de HeadCount, Make Your Vote Count. El cual tiene como fin incitar a los fans a votar durante las próximas elecciones de Estados Unidos.

El video fue dirigido por Tom Scharpling. Éste comienza con una reunión a través de Zoom de Ben Gibbard, Jenny Lewis y Jimmy Tamborello con Dave de Sub Pop, quien les recomienda tener nuevos integrantes en la banda y comienza a hacer las audiciones también de forma virtual.

La cosa se pone más interesante cuando los prospectos comienzan a aparecer, ya que el listado está conformado por pura super estrella. Entre los postulados aparece Michelle Zauner de Japanese Breakfast, Tunde Adebimpe de Tv On The Radio, Caroline Polachek, Kim Thayil, Big Freedia, J Mascis, entre otros.

Pero por si esto fuera poco, también rockstars más pesados como Slash, Duff McKagan de Guns N’ Roses y Rick Springfield audicionaron. Asimismo Vanessa Bayer, la gran Susanna Hoffs, Kenny G y Anne Hathaway, quien por cierto llegó un poco tarde a las audiciones.

Ya anteriormente The Postal Service había dado pequeñas pistas de que lanzarían algo pronto. Y aunque esto no era precisamente lo que los fans esperaban, la verdad estamos satisfechos.

Te dejamos por acá el video de las audiciones:

Créditos foto de portada: The Postal Service.