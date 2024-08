The Postal Service remezclan “The district sleeps alone tonight” a través de Sylvan Esso

Cuando en 2003 los estadounidenses The Postal Service editaron Give up jamás imaginaron que se trataba de un álbum que se convertiría de culto, dado que se mantiene vigente entre los escuchas; se trata de una obra que los obligaría a volver y a celebrar la pervivencia de una de las cumbres de la indietrónica.

20 años después de la salida del disco, Jimmy Tamborello, quien hizo carrera como Dntel y Ben Gibbard, también de gran trayectoria con Death Cab For Cutie, decidieron emprender una gira que reuniera a ambas bandas y que todavía extiende su l ustre por algunas citas europeas pendientes.The Postal Service alarga la fiesta y es por ello que puso en manos del dueto de Carolina del Norte, Sylvan Esso, uno de sus temas insignia, “The district sleeps alone tonight“, para que cobrara vida nueva a través de un remix.

Amelia Meath y Nick Sanborn –Sylvan Esso– le dieron un toque todavía más intenso a la canción que ahora tiene una pátina de clics & cuts y glitch mucho más intensa y que la instala totalmente en el presente. Mientras tanto, The Postal Service seguirá disfrutando de una etapa renovada de impacto y que en el escenario los reúne con Jenny Lewis para refrescar la estructura original de los temas, que una vez más demuestran que no todo es “Such great heights” y que “The district sleeps alone tonight” posee un encanto propio, incluso ahora remezclada.

