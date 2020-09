En los últimos años no hemos tenido mucho de parte de The Polyphonic Spree, pero para celebrar su 20 aniversario, además de abrir su cuenta de Bandcamp estrenaron un álbum de covers.

Este nuevo disco titulado We Hope It Finds You Well viene con seis cover en total, entre los que se incluye de “The Visitors” de ABBA, “She’s A Rainbow” de The Rolling Stones, “Spirit Of The Radio” de Rush y “The Porpoise Song” de The Monkeys. Además de otro a Wings y a The Association.

We Hope It Finds Your Well de The Polyphonic Spree se encuentra disponible únicamente a través de la cuenta de Bandcamp de la banda con un precio de seis dólares. Así como también ahí podrás encontrar ya toda su discografía pasada.

Checa a continuación su nuevo álbum de covers:

We Hope It Finds You Well by The Polyphonic Spree

En 2016 nosotros tuvimos el placer de contar con The Polyphonic Spree como uno de los headliners de Festival Marvin, dándonos un show inolvidable. Y por si te lo perdiste, te dejamos acá una pequeña probada de lo bueno que se puso con ellos.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.