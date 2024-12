The Plot In You El poder del metal estrena EP antes de show en CDMX

The Plot In You ha lanzado su nuevo EP, Vol. 3, junto con el video oficial de “Spare Me” a través de Fearless Records.

Cuando se le preguntó sobre la inspiración detrás de la canción, el vocalista Landon Tewers comentó: ‘Spare Me’ es una reflexión sobre la sociedad actual y cómo internalizamos lo que sucede a nuestro alrededor. Es la sensación de culpa por lo que no se puede controlar o cambiar.

.

El cuarteto también anunció recientemente su gira de primavera, que arrancará el Día de San Valentín de 2025, junto a Holding Absence, Boundaries y Acres como actos de apoyo.

Recuerda The Plot In You se presentará en la CDMX el próximo 14 de diciembre en la Explanada Azteca: