El proyecto mexicano The Outsider tiene nuevo sencillo disponible en diversas plataformas digitales como Amazon, iTunes y Spotify, por ejemplo. La canción es “The Headless Horror” y cuenta con la participación de Kelly Shaefer, cantante de la legendaria banda estadounidense Atheist como invitado especial.

FOT:: Jorge Eduardo Pineda

En el comunicado de The Outsider expuso que su sonido mantiene el espíritu experimental de la nueva línea sonora pero está más apegado a la estructura tradicional de una canción de metal. Tiene una gran influencia del Black Metal, es rápida y vertiginosa y desemboca en un final influenciado por ritmos latinos. Además tiene un toque de jazz y dodecafonismo, lo que significa que las doce notas de la escala cromática son tratadas como equivalentes, o que esas doce notas se usan con un orden determinado.

A The Outsider se le reconoce, además de la calidad musical que ofrece, por contar con colaboraciones de músicos de relevancia internacional como Snowy Shaw (ex-King Diamond, ex-Dimmu Borgir), Nalle Påhlsson (Therion), Joey Concepcion (Daughter Chaos, ex-Armageddon), Rick Loera (The Legion of Hetheria), Antony Hämäläinen (Crystal Tears, ex-Nightrage) y Thomas Vikström (Therion, ex-Candlemass). Ahora, para el nuevo disco, se han anunciado apariciones de Jørgen Munkeby (Shining, Ihsahn, tecladista en vivo de Emperor) en el sax y Kristian Niemann (Sorecerer, ex-Therion), además del ya mencionado Shaefer.

Adicionalmente, algunas pistas de esta canción están procesadas con el llamado “audio de 8 dimensiones” para ofrecer una experiencia realmente diferente, aterradora y fiel al concepto de The Outsider, lo que la convierte además en la primera canción de metal hecha en México con estas características. La letra es una de las más obscuras escritas por The Outsider y tiene una influencia enteramente Lovecraftiana. La banda se maneja bajo el lema: “cuando la oscuridad finalmente alcance nuestros corazones, el que viene de fuera nos llevará a todos”, lo cual de cierta manera da una idea de por dónde va el concepto. Es un proyecto que Sangre de Metal recomienda ampliamente.