John Krasinski habló sobre la vez que se negó a grabar una escena de The office, en la que su personaje Jim engañaba a Pam.

Jim y Pam, interpretados por Krasinski y Jenna Fischer, se convirtieron en la pareja favorita de muchos. Y es que, a pesar de que en un inicio la situación entre ellos era complicada, conforme fue pasando el tiempo lograron formar una familia y llevarse algunos de los momentos ma románticos de la serie.

Sin embargo, recientemente John Krasinski reveló que durante las filmaciones de la temporada ocho de The office, los planes eran que Jim engañara a Pam con la mujer que la reemplaza mientras ella está de baja temporal por maternidad; lo que el actor se negó a hacer.

“Esa es la única vez que recuerdo haber puesto el pie en el suelo. Recuerdo haber dicho cosas que nunca pensé que diría, como ‘no voy a grabar’”, escribió Krasinski en un nuevo libro titulado Welcome to Dunder Mifflin: The ultimate oral history of The Office.

“Mi sensación es que hay un umbral con el que puedes empujar a nuestra audiencia. Son tan dedicados. Les hemos mostrado un gran respeto. Pero hay un momento en el que si los empujas demasiado, nunca más volverán. Y creo que si les muestras a Jim engañando, nunca volverán”, agregó.

Según comenta John Krasinski, gracias a su insistencia, el creador de la serie, Greg Daniels, aceptó cortar dicha escena y él continúa defendiendo su postura. “Siento que ese tipo de preocupación fue buena en términos del compromiso con los fans”, continuó.

“Necesitaba preocuparlos de qué tal vez les iba a dar un mal final para que estuvieran felices cuando tuvieran un buen final”, concluyó.

Foto de portada tomada del Facebook de la serie.