Las estrellas de The O.C., Rachel Bilson y Melinda Clarke, han dicho que están “totalmente dispuestas” para realizar un reboot de la popular serie de televisión.

Los comentarios surgieron durante una entrevista que hicieron como parte de la promoción de su nuevo podcast, Welcome to the O.C. bitches!, en el que tienen interesantes conversaciones con miembros del elenco y otros que trabajaron en el programa.

Acerca de esto, Rachel Bilson, quien interpretó a Summer Roberts en The O.C., comentó: “Sé que hablamos de definitivamente reunirnos personalmente, como una reunión… todos juntos. Creo que ya hemos hablado con algunos, todo el mundo está de acuerdo.”

“Pero un reboot estaría increíble”, continuó. “Creo que eso está en manos de Josh Schwartz y Stephanie Savage [creadores y productores ejecutivos]. Todavía hay mucho camino por recorrer, ¡así qué tal vez lo resuelvan! Será divertido.”

Mientras que Melinda Clarke, quien participó en la serie como la mamá de Marissa Cooper, Julie Cooper, solamente agregó: “¡Nunca digas nunca!”

El podcast de Clarke y Rachel Bilson recapitulan todos y cada uno de los episodios de The O.C., serie que tuvo un total de cuatro temporadas transmitidas de 2003 a 2007 y en la que se mostraba la historia de un par de familias ricas que habitaban en el Orange Country de California.

Fotos de portada vía Facebook The O.C.