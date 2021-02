Netflix sorprendió a todos con el increíble anuncio de que próximamente lanzarán un nuevo documental de The Notorious B.I.G. titulado I Got The Story To Tell.

El nuevo filme tiene como productores ejecutivos a la madre del fallecido rapero, Violetta Wallace, y a Sean “Diddy” Combs. Su estreno se tiene programado para el primero de marzo, ocho días antes del aniversario luctuoso de The Notorious B.I.G.

Según reveló Netflix, Biggie: I Got A Story To Tell cubrirá los primeros años de Biggie y su ascenso al estrellato. Además de que contará con la participación de Faith Evans, Lil Cease de Junior M.A.F.I.A., entre otros.

“Toda leyenda tiene una historia de origen”, se lee en la sinopsis. “Christopher Wallace, aka The Notorious B.I.G., sigue siendo uno de los íconos del hip-hop, conocido por su distintiva fluidez y sus letras autobiográficas.”

Y continúa: “Este documental celebra su vida a través de imágenes detrás de escena poco comunes y los testimonios de sus amigos y familiares más cercanos.”

Este 2021 se cumplen 21 años de la muerte de The Notorious B.I.G., quien apenas en noviembre del año pasado fue inducido al Rock and Roll Hall Of Fame junto con otros artistas como Whitney Houston, Nine Inch Nails y Depeche Mode.

El anuncio de Netflix llegó ya también junto con el tráiler oficial de Biggie: I Got The Story To Tell. Chécalo a continuación:

Foto de portada vía Facebook The Notorious B.I.G.