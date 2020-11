Este año finalmente The Notorious B.I.G. fue inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll Hall Of Fame con Diddy rindiéndole tributo durante el discurso de inducción.

La ceremonia del Rock and Roll Hall Of Fame se llevó a cabo el pasado 7 de noviembre en línea y el legendario rapero fue una de las estrellas que recibieron el honor este año. Su inducción la realizó Diddy junto con un emotivo discurso.

“Big sólo quería ser el más grande, quería ser el mejor, quería tener influencia e impactar a las personas de una manera positiva, y eso claramente lo ha hecho en todo el mundo”, comentó. “Nadie se ha acercado a la form en la que Biggie suena, en la forma en la que él rapea, a la frecuencia con la que golpea.”

Y agregó: “Esta noche estamos incorporando al mejor rapero de todos los tiempos al Salón de la Fama del Rock and Roll Hall Of Fame, The Notorious B.I.G. representando a Brooklyn, Nueva York ¡estamos aquí!”

Sus hijos también le rindieron tributo

Los hijos de The Notorious B.I.G., Tyanna y CJ Wallace, fueron quienes aceptaron el honor en su nombre. Cada uno por separado apareció en el evento dando también un emotivo discurso en el que recordaron el impacto de su padre.

“Cuando mi papá murió yo tenía sólo tres años”, dijo Tyanna. “Aunque no llegué a conocerlo tan bien como quería, a través de su fans y nuestra familia pude ver con mis propios ojos que su música trascendió la industria del hip-hop. No sólo pudo convertirse en el rey de Nueva York, sino en el rey de la cultura.”

Y por su parte, CJ agregó: “Nuestro padre fue uno de los padres fundadores del hip-hop. Ayudó a revolucionar lo que era una forma de arte joven para la comunidad negra y el mundo. Me siento honrado de compartir su nombre y su dedicación a la música negra, a creatividad, la autoexpresión y la libertad negra.”

Foto de portada vía Facebook The Notorious B.I.G.