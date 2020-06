The Nix, el nuevo proyecto colectivo fundado por Nick McCarthy (ex Franz Ferdinand) y Seb Kellig, lanzó su nuevo sencillo Until Now, All Is Well en dedicación al fallecido músico alemán, Christian Burchard.

Este nuevo tema está basado en la composición original Warm Canto de Mal Waldron y para ella también contaron con la participación de Laetitia Sadier, cantante y fundadora de Stereolab.

Y a través de un comunicado, Seb Kellig comentó:

Una melodía de Mal Waldron en unidad con la canción de los pájaros de la mañana. Subimos el bajo, dejamos que el Space Echo nos guíe y tocamos el disco. Sentimos que nadie más que Laetitia Sadier podría capturar el estado de ánimo más perfectamente. Está a solo una llamada telefónica, llega al estudio unos días después, garabatea letras y nos mima con su hermosa voz y su fascinante poesía. Wolfie de Munich llena los huecos con inquietantes líneas de saxo, y la pista está hecha. Gracias a Laetitia, Wolfie, Mal Waldron y Shaka encontramos lo que estábamos buscando.

Until Now, All Is Well es una grandiosa combinación entre un sonido reggae con un toque de psicodelia. Y este es apenas el segundo sencillo que lanzan, previamente ya habíamos podido escuchar The Highest, en el que incluso colaboran Sergio Acosta de Zoé y la vocalista Kwamie Liv.

Así que no dejes de seguirles la pista, que es un proyecto que promete.

Te dejamos a continuación lo nuevo de The Nix: