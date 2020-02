Las recaudaciones de fondos para apoyar a los afectados por los incendios en Australia continúan. Esta vez, un grupo de artistas se unió para poner su granito de arena y entre ellos se encuentra The National, con un cover de la icónica canción Never Tear Us Apart de INXS.

Este formará parte del álbum Songs For Australia. El cual constará de diversas canciones de grupos australianos pero interpretadas por otros artistas, como The National, Kurt Vile, Damien Rice, Martha Wainwright, y más.

Todas las ganancias recaudadas del disco serán donadas a organizaciones encargadas de apoyar a la recuperación de los ecosistemas dañados. Así como también ayudar a las personas afectadas por los graves incendios que tuvo Australia a inicios de año. Algunas de estas organizaciones son SEED, Firesticks Alliance, Landcare, Wild Ark, entre otras.

La compilación de canciones fue organizada por la australiana cantautora de folk-pop Julia Stone, quien explicó que este proyecto comenzó como un sentimiento de tristeza e impotencia. Songs For Australia estará disponible en formato digital y físico a partir del próximo 12 de marzo, pero ya lo puedes pre-ordenar dando click aquí.

Escucha a continuación el cover de The National a Never Tear Us Apart de INXS:

Tracklist Songs For Australia:

1. The National – Never Tear Us Apart (INXS)

2. Petit Biscuit – Chateau (Angus & Julia Stone)

3. Dermot Kennedy – Resolution (Matt Corby)

4. Dope Lemon – Streets of Your Town (The Go-Betweens)

5. Kurt Vile – Stranger Than Kindness (Nick Cave)

6. Joan As Police Woman – Hearts a Mess (Gotye)

7. Damien Rice – Chandelier (SIA)

8. Martha Wainwright – The Ship Song (Nick Cave)

9. Paul Kelly – Native Born (Archie Roach)

10. Dan Sultan – Into My Arms (Nick Cave)

11. Pomme – Big Jet Plane (Angus & Julia Stone)

12. Julia Stone – Beds Are Burning (Midnight Oil)

13. Sam Amidon – Let Me Down Easy (Gang of Youths)