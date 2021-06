The Murlocs llegan con nuevo material, el cual se coloca como el quinto en su discografía. Un reflejo de las personas que más han marcado sus vidas, salvadores, demonios y otras misteriosas figuras es lo que se desprende de Bittersweet demons.

El quinteto australiano liderado por Ambrose Kenny-Smith (quien también es parte de King Gizzard and The Lizard Wizard) nos entrega su disco más personal hasta la fecha, donde a través de 11 canciones nuestras emociones se disparan al escucharlo gracias a sus estimulantes sonidos de guitarra al estilo garage-rock.

Bittersweet demons es una extraña combinación entre tranquilidad e intensidad, ya que por un lado tenemos la parte lírica que nos habla sobre la fragilidad humana y la belleza de esto; pero por el otro es casi inevitable no hacer un headbang a lo largo de los 42 minutos que dura este álbum.

Grabado en Button pushers studio en la ciudad de Melbourne, este LP mezcla garage, blues-punk y un poco de psicodelia, que aunque este último es lo que ha hecho a The Murlcos tan especial en todos estos años ahora no lo hicieron el protagonista. Esto de acuerdo con Ambrose, es parte de: “siempre estoy aspirando a escribir canciones que tengan un poco de positividad retorcida”.

Este disco marca los 10 años de The Murlocs y en palabras de Ambrose: “Creo a medida que envejeces, dejas de preocuparte por cómo reaccionarán las personas a lo que tienes que decir. Este álbum realmente me brinda mucha alegría y calidez, me da escalofríos de una manera positiva. Se siente bien haber seguido un camino tan personal y haberlo tomado como tan lejos como pude ir. Ahora estamos listos para seguir adelante y contar algunas cosas completamente diferentes”.

Escucha Bittersweet demons en todas las plataformas digitales.

Crédito foto de portada: Cortesía