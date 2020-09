A lo largo de los años, The Muppets Show se ha ganado el cariño de muchas generaciones. No sólo por sus enseñanzas y aventuras, sino también por el increíble dote musical que Kermit, Gonzo, Miss Peggy y demás tienen.

Y aunque ellos por sí solos son capaces de montar un gran espectáculo de Broadway, siempre han optado por contar con la presencia y apoyo de otras celebridades. Así que acá te dejamos una selección de algunos de los mejores invitados musicales que ha tenido The Muppets.

1. Debbie Harry

En 1980 la vocalista de Blondie, Debbie Harry fue la invitada especial en un episodio. Durante el que hizo una especial interpretación de “Rainbow Connection” acompañada de Kermit y su banjo. Además de que también cantó con The Muppets Band “Call Me” y “One Way Or Another”.

2. Jack White

Hace algunos años Jack White llegó al programa para realizar un gran y enérgico cover de “You Are The Sunshine Of My Life” de Stevie Wonder acompañado de todos los Muppets. Esto como un intento de ayudar a Kermit a recuperar el amor de Miss Piggy (spoiler alert: si regresan).

3. Elton John

Este sin duda ha sido uno de los mejores episodios y aunque a lo largo Elton John interpreta varias canciones, ninguno se le compara al dueto que realizó con Miss Piggy cantando “Don’t Go Breaking My Heart”. Incluso el músico le confiesa a Piggy que siempre había querido trabajar y cantar con ella.

4. Prince

En septiembre de 1997 Prince tuvo su propio episodio en The Muppets Show. Durante el que el legendario músico primero cantó “Starfish and Coffee” y posteriormente hizo una interpretación con piano de “She Gave Her Angels” y “Let’s Go Crazy”, en ésta última canción ya acompañado del cast de los Muppets.

5. Johnny Cash

Johnny Cash, considerado uno de los músicos más influyentes del siglo XX, apareció en el show de los Muppets en 1981. El episodio se realiza como si fuera un programa de radio en vivo que después se sale de control y Clash hace una gran interpretación de “Ghost Riders In The Sky” en medio de vacas, mientras Gonzo da vueltas con una sábana encima.

6. Dave Grohl

Hace cinco años Dave Grohl hizo aparición en la serie para interpretar acompañado de la banda de The Muppets una poderosa versión de “Learn To Fly” de Foo Fighters. Esto después de que Gonzo fuera despedido de un estudio de televisión. El performance termina con Dave y Animal destruyendo sus equipos como todos unos rockstars.

7. Alice Cooper

Alice Cooper al parecer predijo el futuro al interpretar “School’s Out” en The Muppets Show en 1978. Su performance fue algo muy fuera de lo normal, como era de esperarse, ya que por alguna razón se desnuda en medio del performance para ponerse un leotardo rojo con agujeros, sin mencionar los aterradores Muppets de tamaño humano que lo acompañaron.

8. Joan Jett

La participación de Joan Jett en The Muppets Show se dio ya casi al final de un episodio que trataba sobre colas, más específicamente sobre la cola de Miss Piggy. El punto del capítulo era hablar sobre temas como la autoestima, la positividad corporal y la censura televisiva. Por lo que la ex integrante de The Runaways hizo aparición para interpretar su éxito “Bad Reputation”, mientras todo el elenco y la audiencia utilizaban colas falsas en solidaridad a Piggy.