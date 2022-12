Estas épocas decembrinas tendremos una nueva película del Grinch, aunque ahora con una historia muy poco amigable y llena de paz.

Como te lo informamos hace unos meses, XYZ y Steven LaMorte están por lanzar otro filme sobre el famoso cuento navideño de Dr. Seuss. Sin embargo, este proyecto titulado The mean one se tratará de una historia de terror donde Cindy Lou y el Grinch se enfrentarán para acabar con lo que quedó pendiente.

Con un guión de Flip y Finn Kobler, The mean one se desarrolla 20 navidades después de la trama original. Aunque en ésta versión, el Grinch asesinó a los padres de Cindy Lou, por lo que ella decide regresar a Frazier Park (lo que originalmente conocíamos como Villa Quién) para vengarse del personaje verde, que al parecer es mucho más terrible de lo que pudimos imaginar.

En ésta ocasión, David Howard Thornton (Terrifier 2) se encarga de interpretar al Grinch, mientras que el papel de Cindy Lou Quien está a cargo de Krystle Martin. Chase Mullins, John Bigham, Erik Baker, Flip Kobler y Amy Schumacher también forman parte del elenco de The mean one.

El largometraje se estrenará el próximo 9 de diciembre y posteriormente se lanzará en streaming. Échale un vistazo al trailer oficial: