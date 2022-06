Cuando pensábamos que 2022 no podía ponerse mejor, los de The Mars Volta dan señales de vida e insinúan que nueva música está en camino.

Casi diez años han pasado desde que el dúo tomó caminos separados. En 2017, Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López se reunieron bajo el nombre de At The Drive-In, sin embargo, no volvimos a verlos en esa faceta de rock duro progresivo que presentaron con The Mars Volta, generando entre sus fans un anhelo todavía más grande por su regreso.

Desde entonces todo había estado a la deriva, nunca hubo un no definitivo, pero tampoco planes contundentes sobre lo que le deparaba en el futuro a este proyecto. Al menos hasta hoy, que The Mars Volta colocó una misteriosa instalación sonora en Los Ángeles, California, en la cual se puede escuchar lo que parece ser una nueva canción.

De acuerdo con un post en las redes sociales de la agrupación, la llamada “Voltacube” estará disponible hasta el día de mañana 21 de junio, en un horario de 12 a 8 p.m. Así que si andas por allá, esta es tu oportunidad de lanzarte y formar parte de algo que pondrá al mundo del rock de cabeza.

Por ahora sólo nos queda ser pacientes y esperar, que el comeback de The Mars Volta está cada vez más cerca.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

