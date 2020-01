El frontman de The Mars Volta y At The Drive In, Cedric Bixler-Zavala a través de su cuenta de Instagram acusó a los cienciólogos de haber sido los causantes de la muerte de su perro. Según afirma el cantante, esto fue un acto de venganza por la denuncia de violación que hizo su esposa contra Danny Masterson, actor de That ’70s Show.

En pleno movimiento de #MeToo en 2017, Chrissie Carnell Bixer, esposa de Cedric, acusó al actor por haberla violado en los 90s. Junto con ella, otro grupo de mujeres alzaron la voz en contra de Danny. Y aunque en su momento él negó todo, actualmente se ha mantenido alejado de los reflectores y bajo la defensa de la Iglesia de Cienciólogos, culto religioso al cual pertenece.

Para poner un poco más de contexto, esta religión es conocida por tener venganzas en contra de ex miembros, periodistas y cualquier persona que realice comentarios negativos de la iglesia o sus seguidores. Cedric y Chrissie eran también miembros, sin embargo hace tiempo decidieron alejarse.

Ahora Cedric ha compartido una serie de posts en Instagram, en donde asegura que la Iglesia de Cienciólogos fueron los que envenenaron a dos de sus perros. Además de amenazarlos con pruebas sobre las vinculaciones de ciertos miembros con violaciones denunciadas en el #MeToo. El cantante concluye llamando a Masterson un “violador serial violento”.

Por otra parte, la Iglesia de Cienciólogos busca llevar la demanda puesta por Cedric y su esposa a una corte de arbitraje religioso. A la que ya antes han llevado diferentes casos y ha sido una forma de evadir la justicia durante años.