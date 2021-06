The many saints of newark ha lanzado su primer tráiler oficial, la cinta precuela de la famosa serie de HBO y uno de los programas más aplaudidos en la historia de la televisión llegará este año.

La película nos presentará a un Tony Soprano en sus primeros años dentro de esta organización delictiva. En la serie, este personaje fue interpretado por James Gandolfini; pero en el filme dicho personaje será llevado a la pantalla por el hijo de James, Michael Gandolfini.

A Gandolfini se le unirán grandes actores de Hollywood como: Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Leslie Odom Jr, Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen, John Magaro y más. Aun no se sabe a que personaje en especifico le estarán dando vida estos artistas.

Una sinopsis oficial de la película dice: “El joven Anthony Soprano está creciendo en una de las épocas más tumultuosas en la historia de Newark, convirtiéndose en un hombre justo cuando los gánsteres rivales comienzan a levantarse y desafiar el control de la todopoderosa familia del crimen DiMeo sobre el creciente ciudad devastada por la carrera”.

Continua la descripción: “Atrapado en los tiempos cambiantes está el tío al que idolatra, Dickie Moltisanti, que lucha por manejar tanto sus responsabilidades profesionales como personales, y cuya influencia sobre su sobrino ayudará a convertir al adolescente impresionable en el todopoderoso jefe de la mafia que veremos más adelante, ven a conocer: Tony Soprano“.

The many saints of newark llegará a los cines el 1 de octubre y a HBO max 31 días después.

Crédito foto de portada: Warner bros.