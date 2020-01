Todo en esta vida es dinero para Disney y por eso mismo no quieren desperdiciar la oportunidad de sacar toda la merch posible de The Mandalorian y esta vez han presentado las zapatillas más tiernas de toda la galaxia.

Así es, dónde tu vez una serie, La Casa del Ratón ve una mina de oro y siempre está a la búsqueda de cómo explotarla al máximo. Por esto, no quieren desperdiciar la oportunidad que The Mandalorian abrió.

Ahora, con todo el hype que ha traído consigo Baby Yoda, muchos han sido los productos que han salido a la venta con la imagen del tierno bebé alienígena como foco principal. Muchos de estos productos son oficiales aunque desafortunadamente saldrán hasta el May The 4th Be With You.

Ahora, Disney se ha asociado con Zazzle para crear unas zapatillas basadas en el popular y tierno baby Yoda y que podrás adquirir por la módica cantidad de $89.95 dólares.

Estas zapatillas están siendo fabricadas en Kenia por la iniciativa UBUNTU que busca promover los programas de educación y salud en el continente africano. Así que al comprar estas nuevas yayas, estarás apoyando una buena causa.