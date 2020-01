Tras el épico final que tuvo la primera temporada de The Mandalorian, las teorías y rumores sobre lo que sucederá en la segunda temporada crecen con gran velocidad. Ahora, nuevos rumores indican que Darth Maul podría regresar.

Sin duda alguna uno de los mejores momentos de la temporada 1 de The Mandalorian fue el final del capítulo 8 en el que vimos a Moff Gideon salir de su Caza TIE con una apariencia siniestra debido al sable oscuro. El arma legendaria que de alguna manera terminó en manos de este personaje.

Este sable fue forjado por Tarre Vizsla, el primer mandaloriano en unirse a la Orden Jedi . También hemos podido ver gran parte de la historia de esta arma en Star Wars: Rebels y que ahora está conectada a la serie de Jon Favreau.

Dos actores han tanteado su regreso al universo de Star Wars, Ray Park y Sam Witwer, quienes han dado vida y voz a Darth Maul en alguna de sus apariciones. Ahora, a través de redes sociales los dos actores se han expresado de manera directa su posible regreso.

Seguro estarás pensando que Darth Maul está muerto y sí, aunque con lo sucedido en The Rise of Skywalker ha cambiado por completo el juego en lo que a la muerte se refiere. Algo que por lo que recordaremos de los cómics, no es nuevo para Darth Maul.