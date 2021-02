The Mandalorian fue todo un fenómeno durante el 2020, siendo uno de los principales atractivos de Disney+ para que la gente adquiriera su servicio de streaming en lo que llegaban las producciones de Marvel Studios; pero a pesar del estreno de WandaVision esto no ha quitado a The Mandalorian como lo más visto en la plataforma.

WandaVision se estrenó el 16 de enero en Disney+ y ha sido todo un éxito, semana a semana la serie ha cautivado a los fanáticos de Marvel Studios que desde el 2019 no tenían ningún material nuevo de parte de la productora, por lo que la demanda de nuevas historias era una constante.

A pesar del gran éxito de esta serie y que ha sido vista por millones de personas en el servicio de streaming; al igual que es un tema actual en las redes sociales esto no representa nada para The Mandalorian. Aunque su segunda temporada se terminó hace tiempo sigue siendo la serie más vista hasta la fecha en Disney+.

Con información de Parrot Analytics, aunque WandaVision es muy vista en estos días sus números no están ni de cerca de superar a las vistas acumuladas de The Mandalorian; serie número dos en el mundo de los servicios de streaming, justo por debajo de Cobra Kai.

Parrot Analytics escribe en su reporte: “WandaVision subió un lugar en la clasificación esta semana. Finalmente eliminó a Stranger Things de los 3 principales originales digitales; si bien la demanda de este original de Disney Plus aumentó en un 21% esta semana, aún no pudo desbancar a The Mandalorian o Cobra Kai.” Este viernes 12 de febrero llegará un nuevo episodio de WandaVision, que si siguen la serie sabrán que las cosas se están desmoronando para Wanda y todo parece que está por explotar.

Crédito foto de portada: Walt Disney Company