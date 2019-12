The Mandalorian fue la serie con más hipe de este año, de eso no hay duda. Fue hace apenas unas semanas cuando la serie se lanzó a través de Disney Plus y los fans se deleitaron con un regreso a los inicios de Star Wars.

El día de hoy, la primer temporada de Mando como protagonista llegó a su fin y seguro te estarás preguntando cuando es que podremos enterarnos de qué pasó con el Baby Yoda. Bueno, te tenemos una buena noticia.

The Mandalorian 2 ya esta confirmada y Disney Plus también se ha encargado de anunciar la fecha de estreno de la segunda parte de la serie. La fecha de estreno ya está programada para el otoño del 2020 y eso nos tiene muy emocionados.

Sí, lo sabemos. Todavía falta muchísimo para que podamos seguir disfrutando de las aventuras de Mando y Baby Yoda pero tener una confirmación es sin duda una excelente noticia. Sobre todo después del horror que resultó ser el Episodio IX de Star Wars.

Es correcto, The Mandalorian es la serie más comentada de este año y si aún no la has podido ver, por acá te damos unos tips para que la veas antes de que Disney Plus llegue a Latinoamérica. Que la fuerza te acompañe.