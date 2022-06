The Libertines piensan aventar la casa por la ventana para celebrar el 20 aniversario de Up the bracket, su disco debut.

No te queremos hacer sentir viejo pero ya pasaron dos décadas desde que la agrupación hizo aparición en el mundo con este disco. Por supuesto un evento así no podía pasar desaparecido, por lo que The Libertinesanunciaron el lanzamiento de una versión súper deluxe de Up the bracket y un concierto especial.

La reedición del álbum, además de traer las canciones originales remasterizadas, incluirá 65 grabaciones nunca antes escuchadas, entre las que se encuentran demos, sesiones de radio y versiones en vivo. De igual forma, contará con un booklet con entrevistas inéditas, fotografías y recuerdos de aquella época.

El Up the bracket (super deluxe edition) se pondrá a la venta el próximo 21 de octubre, aunque ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

De igual forma, The Libertines comunicaron que parte de las celebraciones por los 20 años de su primer álbum, el 23 de julio de 2022 realizarán un concierto único en el Wembley Stadium, donde tocarán de inicio a fin esta colección de canciones y algunos de los temas más queridos de su catálogo. The Cribs y The Paddingtons se les unirán a la fiesta.

Los boletos para este show ya se encuentran a la venta dando click aquí, por si deseas lanzarte.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

