Tim Burgess de The Charlatans se ha encargado de realizar durante esta cuarentena listening parties virtuales con varios artistas. Los últimos en unirse a este plan fueron The Libertines, quienes ayer por la noche estuvieron compartiendo algunos recuerdos de las grabaciones de su álbum Up the Bracket.

En punto de las diez de la noche Carl Barât, Pete Doherty y Gary Powell comenzaron a escuchar su álbum debut acompañados de un grupo de fans a través de Twitter. Mientras que el primer recuerdo que compartió Doherty fue el de haber trabajado con Mick Jones de The Clash, quien fue el encargado de producir los dos primeros discos del grupo:

Mientras que Barât declaraba que su canción favorita de la banda es Death On The Stairs. Así como también recordó con Time For Heroes cuando conoció a Graham Coxon, integrante de Blur, quien le dijo que había amado el “solo anti guitarra” que hacía en la canción. “No tenía ni idea de a que se refería, pero yo estaba jodidamente feliz”, concluye en el tuit.

Después, mientras sonaba Boys In The Band, Pete Doherty reveló que fue durante las grabaciones de esta canción que él y Carl Barât tuvieron su primera pelea, mientras luchaban por tener una cita con la hija de Mick Jones.

Y con Radio America, Gary Powell comentó que esa era su canción favorita del álbum. Además de que tanto él como Doherty recordaron que el día de la grabación del tema Carl llegó tarde, debido a que una noche antes había estado bebiendo y que incluso llegó a la sesión aún destrozado.

Radio America: One time @carlbaratmusic had dabbled in let's say 'hard narcotics' we came up with 'Skag & Bone Man' and that also happened to be the day we were due to record the sentimental ballad 'Radio America'

— Peter Doherty (@petedoherty) April 14, 2020