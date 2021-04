The Libertines compartió en sus redes sociales un pequeño video el cual no explica de que se trata pero se puede leer que un anuncio importante viene en camino.

A través de su cuenta oficial de Twitter el grupo británico posteo un pequeño clip de 16 segundos de duración; conforme va avanzando el video podemos ver unas rápidas escenas que parecen recapitular uno o varios conciertos, cerrando con el mensaje de “anuncio en camino”.

La música de fondo que acompaña este metraje es su clásico tema publicado en 2003 “Don’t look back into the sun”. Ningún otro mensaje o descripción fue proporcionado por el grupo, mas que Pete Doherty, líder de la banda, compartió el material en su cuenta personal con un emoji de un corazón.

Claramente los fanáticos y en general el mundo de la música han empezado a soltar sus teorías; las que más se repiten son que The Libertines puedan estar trabajando en su regreso, un nuevo disco o en algún nuevo sencillo, aunque ciertamente nadie sabe de que se trata.

Ya que los músicos no compartieron ni siquiera una fecha en la que este anuncio se haga presente será cuestión de estar pendientes a sus redes, la formación inglesa lleva más de 5 años sin publicar nueva música, crucemos los dedos.

Crédito foto de portada: Instagram The Libertines