Una nueva serie de fantasía con toques medievales llegará a Netflix. Se trata de, The Letter for the King, la cual ha estrenado su primer tráiler.

Netflix sigue insistente en querer llenar ese hueco que dejó Game of Thrones. La plataforma de streaming ha ido ganando terreno con series de este tipo, la cual le han valido un gran nivel de éxito. Tal es el caso de The Witcher, la cual representó un gran hito para Netflix.

Pues tomando esto en cuenta, la plataforma sigue la línea de estas series y ahora ha liberado el primer tráiler de, The Letter for the King. Una serie original, basada en la novela homónima de de la escritora holandesa Tonke Dragt.

Esta serie nos contará la historia de Tiuri, un adolescente que se encuentra entrenando para convertirse en caballero el cual se adentrará en toda una travesía al recibir una carta que debe ser recibida por el rey del pueblo a cualquier costo.

Mientras un egoísta príncipe busca sumergir al pueblo en la oscuridad, Tiuri se embarcará en un viaje en el que hará nuevos amigos con los que vivirá nuevas aventuras en las que se verá envuelto en una mágica profecía sobre el un héroe.

La serie estará protagonizada por Amir Wilson en el rol protagónico de Tiuri. De igual manera, para darle vida a esta aventura destacan Ruby Serkis, Gjis Blom y Thaddea Graham.

The Letter for the King se estrenará el próximo 20 de marzo en Netflix. Puedes ver el tráiler a continuación: