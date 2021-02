La estrella de The Mandalorian, Pedro Pascal, y Bella Ramsey de Game Of Thrones formarán parte de la nueva adaptación de televisión de la popular franquicia de videojuegos, The Last Of Us.

De acuerdo con Deadline, la serie contará con la participación de Pascal en el papel de Joel, un contrabandista que tiene como tarea escoltar a la pequeña de 14 años Ellie, interpretada por Ramsey, durante una travesía por un Estados Unidos postapocalíptico lleno de zombies.

Aunque Pedro Pascal también participó en Game Of Thrones, en realidad esta sería la primera vez que ambos trabajarían juntos, ya que sus personajes nunca coincidieron en el show. Pascal tuvo su última aparición en la cuarta temporada y Bella no llegó sino hasta la quinta.

La adaptación de The Last Of Us obtuvo luz verde a finales del año pasado. HBO, Sony Pictures TV, PlayStation Productions, Word Games y el desarrollador de juegos Naughty Dog son los cinco equipos que se han unido para su producción.

El creador de Chernobyl, Craig Mazin, es quien se está encargando de desarrollarla junto con el director original del videojuego Neil Druckmann. Mientras que Carolyn Strauss, que también ha trabajado en Game Of Thrones y Chernobyl, es la productora.

Igual ya también se había revelado que el piloto de la serie de The Last Of Us sería dirigido por el cineasta ruso Kantemir Balagov, reconocido por su trabajo en películas como Closeness y Beanpole, ganadoras de premios en el Festival de Cine de Cannes de 2017 y 2019, respectivamente.

Fotos de portada vía Instagram The Mandalorian / Instagram Bella Ramsey.