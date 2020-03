Lo que mucho se había especulado y que ahora ya es una realidad. Una serie basada en el popular videojuego, The Last of Us llegará muy pronto de la mano de HBO.

Atentos todos los seguidores de la franquicia de videojuegos. Una nueva adaptación de un videojuego a la pantalla chica está en camino, se trata de The Last of Us, la cual tendrá una nueva serie para HBO y contará con el apoyo de Neil Druckmann.

Según reporta The Hollywood Reporter esta serie sería comandada por Craig Mazin, quién fue el creador de la serie Chernobyl. Mazin volverá a trabajar en equipo con HBO para concretar esta nueva versión adaptada a la pantalla chica de The Last of Us.

Druckmann, quién es el escritor y director creativo del juego, también estará involucrado en la serie y ayudará a Mazin con el guión y la historia de la adaptación. Esto fue confirmado en un comunicado que el mismo director del juego compartió.

Aunque hasta ahora no hay mas detalles al respecto, THR afirma que la serie seguirá los sucesos ocurridos en los videojuegos. Confirmando que veremos al contrabandista Joel en su misión por trasladar a la joven Ellie, la cual es clave para curar la pandemia que acabó con el mundo como lo conocemos.

La serie de The Last of Us aún no tiene fecha de estreno.