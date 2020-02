Tres nuevos artículos de The Last of Us Part II han sido presentados por Naughty Dog con motivo de su cercano lanzamiento.

Como ya es costumbre, Naughty Dog ha consentido a todos los fans de The Last of Us con tres nuevos lanzamientos respecto al videojuego el día de hoy. Se trata de un nuevo arte conceptual, un tema dinámico exclusivo para PlayStation 4 y una figura coleccionable de Ellie.

En el increíble arte conceptual podemos ver a Ellie y en esta podemos ver esta dualidad que manejara la protagonista durante el videojuego. Según describe el mismo estudio el arte, este va desde “una paz relativa que ha encontrado cuando la historia comienza, seguido de una implacable búsqueda de venganza”. De hecho puedes descargar este arte como wallpaper dando click aquí.

Por otra cuenta, si eres usuario de PlayStation 4, podrás descargar un tema dinámico de The Last of Us Part II dentro de la PS Store. Este tema hará una transición del día a la noche basándose en el reloj de tu consola. Sin duda alguna, algo bastante cool.

Si te interesa tener algo de este juego en tu buró, Naughty Dog, en conjunto con Dark Horse han fabricado y presentado la segunda figura coleccionable basada en Ellie. La primera presenta a Ellie con un arco, mientras que esta nueva nos presenta al mismo personaje pero con un machete en la mano lleno de sangre.

Si te interesa adquirir la figura coleccionable, antes tenemos que decirte que tiene un costo de $99.99 dólares y tienes hasta el 13 de marzo para solicitarla. Dale click aquí para hacer tu pre-orden.

Al final de todo, Naughty Dog hizo un último anuncio en el que reveló que el demo del videojuego estará disponible en la PAX East 2020 el próximo 27 de febrero de manera pública. Según el anuncio, el gameplay contará con una hora de juego libre y “dará un pequeño vistazo de lo que espera en el resto del juego”.