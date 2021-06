Éste año el disco debut de The Kooks, Inside in / Inside out, cumplió 15 años y entre los diversos festejos que la banda ha preparado, se incluye el lanzamiento de una nueva edición especial del álbum.

La reedición del Inside in / Inside out está a cargo de John Davis, quien ha trabajado con artistas como The Kills y Gorillaz, e incluirá todas las canciones remasterizadas a partir de sus cintas originales. El disco se imprimirá en un vinil negro y también se lanzará una edición limitada en color rojo.

Asimismo, la nueva edición contendrá versiones alternativas de “Seaside”, “Ooh la”, “She moves in her own way” y “Naïve”, las cuales fueron grabadas por el productor Tony Hoffer durante las sesiones originales del disco.

El lanzamiento vendrá también con un disco de bonus tracks, en el que los fans encontrarán una gran cantidad de demos nunca antes escuchados, un booklet especial y algunas entrevistas con los integrantes de The Kooks.

Ésta edición de aniversario verá luz el próximo 27 de agosto a través de Virgin Records/UMC. Además del LP doble, también se lanzará en un CD doble y ambos formatos ya se pueden pre-ordenar dando click aquí.

Inside in / Inside out significó el debut oficial de The Kooks. El álbum fue lanzado el 23 de enero de 2006, con algunas de las canciones más emblemáticas de la banda como “She moves in her own way”, “Naïve” y “Sofa song”.

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.