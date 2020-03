Ya de por sí My Sharona de The Knack era un himno. Y ahora algunos integrantes decidieron hacer unos pequeños ajustes para adaptarla a la situación que se está viviendo actualmente en el mundo con el contagio de Coronavirus. Así qué pasó de ser My Sharona a titularse Bye, Corona.

En un video publicado ayer en YouTube, el guitarrista principal de la banda originaria de Los Ángeles, Berton Averre comenta:

Algunas personas me han preguntado si íbamos a hacer nuestra propia canción parodia de ‘Sharona’, porque aparentemente aún no hay las suficientes. Tristemente nuestro cantante principal ya no se encuentra con nosotros y créeme, no me quieres escuchar hablar de ello.

Después Averre comienza a darles a los fans un tutorial de como realizar el solo de guitarra de la canción, mientras que aparecen letras con las recomendaciones que se están dando para evitar el contagio de COVID-19. Ya en la recta final, se le une virtualmente el bajista Prescott Niles para interpretar juntos el nuevo coro: Bye, Corona!

Además de que explicaron que las ganancias recientes que se obtengan por reproducciones en streaming de My Sharona serán donadas a Music Health Alliance. Una organización que se está encargando de apoyar a todos aquellos que forman parte de la industria musical y que han sido afectados por la pandemia de Coronavirus. Con la que se han tenido que cancelar conciertos y producciones discográficas.

Mira a continuación la parodia Bye, Corona de The Knack:

Créditos foto de portada: Ebet Roberts.