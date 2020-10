Como un nuevo adelanto de su próximo álbum de rarezas, The Kills liberó hoy un cover inédito de “I Put A Spell On You” de Screamin’ Jay Hawkins.

El cover originalmente fue grabado en 2009. Sin embargo, fue hasta ahora que el dueto ha decidido lanzarlo oficialmente como uno de los tracks que formarán parte de Little Bastards, su disco de B-sides y rarezas que se planea vea luz el próximo 11 de diciembre.

El estreno de su versión de “I Put A Spell On You” lo acompañaron con un videoclip creado por Alison Mosshart. Este viene conformado por material grabado por fans durante tres shows que realizaron en 2009 en Pomona, Portland y San Francisco.

Te dejamos a continuación el video. E igual ya puedes encontrar el cover de The Kills en todas las plataformas digitales.

Anteriormente, cuando anunciaron el lanzamiento de Little Bastards, The Kills también compartió “Raise Me”, un demo nunca antes escuchado. Éste fue una creación de los tiempos en los que la banda presentó su tercer material discográfico Midnight Boom.

Little Bastards estará disponible en formato CD, un vinyl doble y digital. Todos ya se encuentra en pre-orden dando click aquí.

Tracklist Little Bastards:

01. Superpowerless (from Last Day Of Magic 7″, 2008)

02. Passion Is Accurate (from Love Is A Deserter CD single, 2005)

03. Kiss The Wrong Side (from Cheap And Cheerful 7″, 2008)

04. Raise Me (unreleased demo, 2009)

05. Night Train (Midnight Boom digital bonus track, 2008)

06. Half Of Us (from No Wow 7″, 2005)

07. London Hates You (from Tape Song 7″, 2005)

08. I Call It Art (from Monsieur Gainsbourg Revisited Compilation, 2006)

09. Forty Four (from Black Balloon 7″, 2009)

10. Love Is A Deserter (recorded for XFM, 2005)

11. The Search For Cherry Red (from Pull A U 7″, 2003)

12. Magazine (from Love Is A Deserter 7″, 2005)

13. Blue Moon (from Future Starts Slow 7″, 2009)

14. Jewel Thief (from Fried My Little Brains 7″, 2002)

15. Baby’s Eyes (from The Good Ones 7″, 2003)

16. I Put A Spell On You (Screamin’ Jay Hawkins cover, 2009)

17. Run Home Slow (from The Good Ones CD Single, 2005)

18. Weed Killer (from Black Balloon 10″, 2009)

19. The Void’ (from No Wow Expanded Edition CD, 2005)

20. Sugar Baby (from Fried My Little Brains CD single, 2003)

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.