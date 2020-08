La banda de indie rock estadounidense, The Killers, estrenaron un nuevo sencillo titulado “Dying Breed“, misma que formará parte de su próximo disco.

Estamos a una semana de que se estrene Imploding the Mirage, el próximo material discográfico de la banda y ahora, compartieron este nuevo track.

Anteriormente, los norteamericanos lanzaron “Caution”, “Fire in Bone” y “My Soul’s Own Warning”.

“Dying Breed” es la canción con la que The Killers nos ofrece una nueva muestra de lo que nos espera en este próximo álbum.

Escucha el sencillo a continuación:

Imploding the Mirage estaba inicialmente programado para lanzarse en mayo, pero como consecuencia por la pandemia, se decidió retrasar el estreno para agosto.

Además de eso, tuvieron que posponer una gira planeada para este año.

The Killers se suma la lista de artistas, bandas y músicos que se vieron afectados por el Covid-19 en cuestiones de lanzamientos, estrenos y giras.

Sin embargo, el vocalista Brandon Flowers actuó junto a Ronnie Vanucci en una presentación durante la cuarentena.

Luego un poco tiempo después, la banda se reunió para la serie iHeartRadio Living Room por State Farm en junio.

Friday, the highly anticipated “Dying Breed” will finally be available to all. pic.twitter.com/eKMCY3kn5b

— The Killers (@thekillers) August 11, 2020