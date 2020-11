The Killers por fin compartió su disco navideño en los distintos servicios de streaming existentes: Don’t Waste Your Wishes. La compilación de 2016 recopila una década de canciones navideñas originales.

De 2006 a 2016, los rockeros de Las Vegas lanzaron un sencillo navideño cada año, y las ganancias se destinaron a la caridad de Bono (RED). Luego, en 2016, la banda recopiló esos sencillos en Don’t Waste Your Wishes; que tuvo un breve lanzamiento como exclusiva de iTunes seguida de una impresión limitada de CD. Esta es la primera vez que está disponible de forma generalizada.

La compilación incluye nueve canciones originales, una pista basada en un poema de 1890 de William Lawrence Chittenden titulado “The Cowboy’s Christmas Ball” y una versión del estándar navideño “I’ll Be Home for Christmas” con el maestro de cuarto grado de Brandon Flowers, el Sr. .Hansen.

El resto de la lista de invitados está un poco más repleta de estrellas, con contribuciones de Elton John, Neil Tennant de Pet Shop Boys, Dawes, Jimmy Kimmel, Wild Light, Mariachi El Bronx y múltiples colaboraciones con Ryan Pardey de Halloween Town.

The Killers estrena su nueva canción “Dying Breed”

En agosto, The Killers compartió el nuevo álbum Imploding the Mirage. Además de eso, la banda ya tiene otro álbum en proceso para 2021. Recientemente asistieron a The Rolling Stones para un nuevo remix de “Scarlet”, y serán invitados en un episodio de la temporada 2 de Song Exploder de Netflix.

Foto tomada de Facebook