El súper grupo The Jaded Hearts Club compartió ya el video oficial para su versión de Reach Out I’ll Be There. Tema que originalmente es de el cuarteto estadounidense, Four Tops.

El clip fue producido, dirigido y editado por OLO Creative Farm. En él se le ve a los integrantes de The Jaded Hearts Club interpretando el tema desde diferentes lugares, siguiendo el estilo y formato al que se ha recurrido desde que inició la cuarentena.

Además de que para Reach Out I’ll Be There, Nic Cester de Jet se les unió. El resultado es algo fuera de este mundo, chécalo a continuación:

Pero las sorpresas de hoy no concluyen ahí… Ya que la banda conformada por Matt Bellamy, Graham Coxon, Jamie Davis, Miles Kane y Sean Payne también lanzaron su cover de We’ll Meet Again de la fallecida Dame Vera Lynn. En la que el que se encargó de la voz fue el frontman de Muse.

Esta canción, junto con Reach Out I’ll Be There, Nobody But Me y This Love Starved Heart Of Mine (It’s Killing Me) ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.

Todos estos han sido los primeros adelantos del disco debut de covers de The Jaded Hearts Club, You’ve Always Been Here. El cual será lanzado el próximo 2 de octubre y ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Tracklist You’ve Always Been Here:

1. We’ll Meet Again

2. Reach Out I’ll Be There

3. Have Love Will Travel

4. This Love Starved Heart Of Mine (It’s Killing Me)

5. Nobody But Me

6. Long And Lonesome Road

7. I Put A Spell On You

8. Money

9. Why When The Love Is Gone

10. Love’s Gone Bad

11. Fever