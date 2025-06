The Inspector Cluzo: “Con la industrialización de la música la audiencia siente que todo es gratis”

The Inspector Cluzo es una banda, o mejor explicado un duo francés que hace blues rock. Una guitarra y una batería son suficientes para su concepto que va de la mano con la filosofía de vida de Laurent Lacrouts y Mathieu Jourdain. Tienen una granja, lo cual los hace productores alimenticios que trasladan el concepto “hágalo usted mismo” al terreno musical. Es interesante porque igual tocan en el Vive Latino que en el Hellfest, y caben en ambos. Al final del día, es común encontrar metaleros que tienen cierto apego al Blues.

Entre los elementos distintivos de este combo musical está por supuesto el nombre. “Viene de la película La pantera rosa, del personaje Jacques Cluzo, el inspector, porque un amigo nuestro, Spacey, de Fishbone, la banda de California, se reía de nosotros cuando hablábamos inglés, por el acento. Nos decía que la próxima banda en la que íbamos a tocar se llamaría La Pantera Rosa, y bueno, de ahí vino la idea del Inspector Cluzo”.

Ya que hablamos de nombres, el otro que realmente destaca es algo gracioso, tienen su propio sello discográfico que se llama Chingue a su Madre el Bajista (Fuck the Bass Player). ¿Por qué el nombre? “The Inspector Cluzo es un duo de rock que solo tiene guitarra, batería y voz. Eso es todo. Fue un reto para nosotros hacer algo de rock and roll y groove sin el bajo, así que en el primer álbum incluso escribimos una canción llamada “Chingue a su madre el bajista” solo para mostrarle a la gente que sí podemos tocar música sin ese instrumento. Luego, con los años, pensamos que sería inteligente y divertido nombrar nuestro sello discográfico así”.

Musicalmente, por lo menos con algunas rolas del disco más reciente, Less is more, lo primero que escucha uno es que tiene ciertos guiños al grunge, que por momentos recuerda el estilo musical de bandas como Primus y que definitivamente está enraizado en el blues. Laurent, guitarrista, dice que comenzó realmente en esto cuando conoció el viejo blues del Mississippi, con Robert Johnson, y de ahí siguió con Jimi Hendrix y James Brown. “Por eso The Inspector Cluzo es una mezcla de influencias. Luego conocí a Matthew, que tenía 18 años, en la época fuerte del grunge, y nos conocimos musicalmente hablando gracias a Ten, el primer disco de Pearl Jam. No veníamos del mismo camino musical, pero coincidimos y nos reuníamos gracias a nuestro gusto por Pearl Jam. Como guitarrista de blues vengo de Hendrix y Stone Gossard, mientras que Mathew está más clavado en el funk y jazz. Entonces Pearl Jam traía un bataco funky llamado Dave Abbruzzese con un sonido muy particular. De ahí viene nuestro sonido blues. Nuestro productor, Vince Powell, dice que tocamos blues de otro continente, pero al fin y al cabo es blues”.

En las bandas de formación más tradicional, como cuartetos o quintetos, suele haber un líder. En The Inspector Cluzo funciona distinto. “Es un proceso natural porque Matthew y yo éramos como hermanos, así que no hay discusiones. Quiero decir, ambos aportamos nuestra chispa. No hay competencia y no hay debate porque somos complementarios. Primero escribimos las canciones con una guitarra acústica y ponemos las letras, al estilo Neil Young (concretas, directas, sin adornos). Y funciona porque si sabes trabajar con solo una guitarra acústica y la voz, no necesitas hacer grandes demos. Ya después solo le agregamos un riff. Una vez que la canción nos parece muy buena solo con la guitarra y la voz, entonces empezamos a pensar en hacer ruido, pero primero que nada está la canción. El tema principal para nosotros es componer canciones”.

¿Por qué mantenerse independientes? “Podríamos haber firmado con algún sello importante pero nos mantuvimos independientes porque a la industrialización masiva de la música, con las plataformas como Spotify y demás, la audiencia siente que todo es gratis, y no es así. Por eso mantenemos el sello para crear una economía y también para mantener nuestra libertad de hacer la música que queremos. Cuando alguna banda que empieza tiene un poco de éxito, inmediatamente se enfrenta a la piratería masiva o tienen que firmar una licencia con un sello porque puedes sacar tu música directamente, sin intermediarios, pero necesitas tener algo de visibilidad, necesitas un inversor y que inyecte dinero en marketing, en ponerte en redes sociales y lo que sea. El sello actual es como un banco, proporciona dinero a los artistas para tener visibilidad, pero al final los artistas no son dueños de nada, ni de su propia música. Y aquí quiero hacer una comparación con la agricultura. Es como toda la industria, antes de que los consumidores compren una ensalada, los agricultores ya hicieron ganar dinero a diez personas aparte de ellos. Y la ensalada en un supermercado es casi gratis, pero él ya le dio ganancia a 10 personas en el medio. Los agricultores hacen toda la talacha, la inversión y demás, entonces la situación es que la industria de la música desde el Covid tiene a los músicos como esclavos. Igual que los agricultores, trabajan para los intermediarios del consumidor final que piensa que el producto es gratis. Así que por eso mantenemos el sello”.

Entonces, si alguien que nunca ha oído hablar del Inspector Cluzo escucha el nombre, se acerca y pregunta por dónde empezar para conocerlos mejor, ¿qué le dirían? “Es una pregunta complicada porque somos lo que los estadounidenses llaman una banda única, como Clutch o Pearl Jam aunque, por supuesto, con menos talento. Nosotros vamos evolucionado, los músicos no somos todos iguales y no somos un producto, evolucionamos y progresamos como músicos, como seres humanos, como personas. Cuando yo (Mathieu) descubro un artista, empiezo desde el principio y lo escucho todo paso a paso. Y me interesa mucho ver su evolución musical”.

Esta es una banda interesante, apta para quienes tienen más enraizado el concepto de melomanía que el de estar atados a un género musical, pero tiene la característica de que puede gustarle a varios que más bien pertenecen a alguna subcultura rockera. Parece un sinsentido pero en realidad es una descripción, y la mejor manera de saber si es cierto o no, es escucharlos.

