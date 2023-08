The Hives estrenan disco, otro paquete de dinamita

Con The Hives no hay falla. De alguna forma son como los Ramones, algunos dirán que es lo mismo de siempre pero, ¿de qué están hablando? Si lo de siempre es magníficamente bueno, pues todo está en su lugar, ¿no? Con los de Suecia sabes que cada disco que entreguen te obligará a subirle al volumen al máximo para obtener lo de costumbre: un paquete de explosivos con mecha corta, todo disfrazado de canciones. Así, basta agarrar un cerillo y ¡pum! Y esto es justo lo que sucede con su nueva entrega: The death of Randy Fitzsimmons.

Pues sí. The death of Randy Fitzsimmons es el título del nuevo álbum de The Johan And Only, Chris Dangerous, Vigilante Carlstroem, Nicholaus Arson y Howlin´Pelle. Una docena de madrazos que deja sin aire al más bragado gracias a la demoledora ejecución del quinteto, quien en esta ocasión se hizo acompañar de Patrik Berger con el auxilio de Pelle Gunnerfedlt. En el listado de composiciones (todas desbordadas de frenesí) obresalen temas como “Trapdoor solution”, “Rigor Mortis Radio”, “Countdown to shutdown”, “The bomb” o “Bogus operandi”, todos sencillos aclamados por los amantes del pogo y los guitarrazos.

De esta manera, ya con un cuarto de siglo de historia detrás, The Hives vuelve luego de una década de silencio discográfico. The death of Randy Fitzsimmons es el plato que pone al combo de nuevo en la carretera, su temario es la base que ha servido para dejar bien claro quién manda bajo reflectores (recordemos que la banda ha compartido escenario con los Rolling Stones y AC/DC, ai´nomás). No por nada los músicos vienen de andar de gira con los Arctic Monkeys y ya van preparando todo para rolar por Sudamérica. México los espera desde ya; su nombre dentro el cartel del Corona Capital ha dejado a miles mordiéndose las uñas.

The death of Randy Fitzsimmons circula en plataformas ya mismo (hay edición en CD, para los nostálgicos) al tiempo que una edición en vinil fosforescente tiene a los fans más clavados con la quijada en la banqueta. En la portada de la obra puede verse a la banda a orillas de una tumba, con los músicos ataviados como monjes mientras una tarde rosada anuncia la llegada de la noche. Una buena advertencia para los escuchas, porque al acabar “Step out of the way”, el último track del trabajo, muchos caerán rendidos, medio muertos tras bailar como dementes tras vivir un trance explosivo, de esos que solo The Hives son capaces de provocar.