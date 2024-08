The Hives ponen a temblar a BTS con el video de “Rigor mortis radio”

Chris Dangerous, Vigilante Carlstroem, Nicholaus Arson, Howlin’ Pelle y The Johan And Only están por llegar a México para hacernos agitar la mata. Y para irnos preparando nos regalan un track donde lucen sus mejores pasos coreográficos, dejando a los de BTS como novatos, francamente. Así, The Hives presentan: “Rigor mortis radio”.

Pongamos contexto: The Hives caba de grabar un álbum tras una década de silencio, The death of Randy Fitzsimmons. No es poca cosa tal proeza, pues la banda se fue de gira con Foo Fighters y vaya, los suecos están por llegar a México en octubre para hacerlo lo que saben, nada menos que en el Palacio de los Deportes y en el Tecate Supremo. En estas tierras ya sabemos a los que nos atenemos con esos tipos en escena, por eso deberías tener tu entrada ya, dando clic acá.

Desde hace ya un cuarto de siglo estos amigos nos han complacido a punta de guitarrazos, en especial gracias a sus actuaciones en directo al lado de leyendas como AC/DC o The Rolling Stones (vaya por de ejemplos), ganando elogios por doquier. De hecho, por allí los apodan a los músicos como Los dioses suecos del rock, un mote que no suena tan disparado si se le atiende con calma. Dale una oportunidad al video de “Rigor mortis radio” para que lo compruebes (dirigido por Filip Nilsson):

