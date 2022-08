Pelle Almqvist. Lo hemos visto dar saltos como si el escenario fuese un comal caliente. Surfear entre cabezas sin soltar el micrófono mientras sus colegas dinamitan sus instrumentos a punta de watts. Nadie duda que The Hives es una de las últimas bandas que realmente representa eso que denominamos rock and roll. Así que de eso hablamos con Pelle. De rock and roll. Todo gracias a un cable de Ethernet cuyas puntas se conectan a computadoras que se hallan en Suecia y México.

TXT:: Alejandro González Castillo

Tras más de veinte años ejerciendo el oficio rocanrolero, ¿te sigue gustando tu trabajo?

Claro que sí. A eso me dedico. A veces es difícil, pero es lo que sé hacer. Me sigue prendiendo ofrecer conciertos y me encanta hacerlo tan bien. Me fascina el sentimiento que generamos cuando nos presentamos ante una audiencia nueva; sabemos que ofrecemos un show explosivo, y se nota que marcamos la diferencia en la gente. Hay un antes y un después tras nuestro espectáculo.

Sexo, drogas y rock and roll. ¿Es una buena fórmula?

Sacaría a las drogas de la ecuación. Está mejor así. Amo al rock and roll, y al sexo igual, pero las drogas son complicadas. Yo siempre ando por la vida como si estuviera drogado si me comparas con las demás personas.

¿Crees que el rock ya no está de moda?

Mh. No sé. Hay mucha gente tocando rock and roll. Más bien se trata de qué es más popular hoy día. No sé muy bien lo que estén haciendo los demás, qué esté pasando afuera; yo sigo practicando el rock and roll. Y me parece que si expones a un chico al rock and roll éste va a reaccionar, y va a gustarle. Si tienes a un niño de tres años de edad y le pones a AC/DC algo va a pasar. Así creo que funciona.

¿Te parece que ha envejecido bien la música de contemporáneos tuyos? Yeah Yeah Yeah´s, The White Stripes y The Strokes, por ejemplo.

Desde mi punto de vista ha envejecido bien esa música. Aunque no estoy muy seguro de qué estén haciendo todas esas bandas que mencionas actualmente. Vi a los Strokes hace un par meses, y estuvo bien. También estuve con Jack White algunas semanas atrás, y fue fabuloso.

Qué hay del álbum debut de The Hives, ¿te parece que suena bien hoy día?

Sí que lo creo. Obviamente lo escucho y pienso que podría hacerle algunos cambios, pero me parece que suena como un disco clásico (algo que, supongo, en realidad es). Porque no suena a la época en la cual fue hecho; no sonaba moderno cuando lo lanzamos. Iba a decir que es atemporal, pero no en el sentido de que tenga un sonido clásico sino debido a que no suena ni a los sesenta, ni a los setenta ni a los dosmiles. Para mi suena como si siempre hubiera estado allí. Así lo veo. No estoy diciendo que esto sea bueno, quizá lo mejor sea lanzar algo súper moderno para que en un par de años desaparezca, porque así funciona la música pop. Veni vidi vicious es un disco de guitarras, bajo y batería, un estándar que se ha sostenido por, ¿60 años? Los Rolling Stones cumplen sesenta años tocando este año. O sea, el estándar de banda de rock and roll tiene 60 años vivo. Veni vidi vicious salió hace veinte años, hace mucho tiempo.

¿Te gustaría ser como Jagger y los Stones, seguir en el rock sin que importen los años?

No lo sé… parece que ellos se siguen divirtiendo. Lo que los Rolling Stones hacen es impresionante, y Jagger es un tipo muy atlético. Lo de los Hives es muy rápido, urgente. Yo creo que ejecutar ese tipo de música será complicado físicamente en veinte años, pero estoy listo para intentarlo. Ya sabes, pasársela brincando y cantando no es sencillo.

Pelle, ¿por qué un adolescente debería escuchar un disco de The Hives en lugar de uno de Bad Bunny?

¿Bad Bunny es quien estuvo inmiscuido en un escándalo con menores de edad o algo así? Hay una banda de punk llamada así…

Bad Bunny es un reguetonero, y vaya que es popular.

Mh… no, no le he escuchado…. ¿Quizá porque le gusta más el rock and roll que el reguetón? Esa sería una razón por la cual un chico preferiría escuchar a The Hives en lugar de reguetón.

¿Gracias a sus padres ese chico podría elegir el camino del rock?

No precisamente gracias a sus padres. Quizá el rock and roll llegue a él mediante una película o algo así… Hablar de esto como comparar peras con manzanas. A veces buscas manzanas y a veces peras, a veces quieres rock y en otras reguetón. Mira. Yo creo que si cien mil personas escuchan a The Hives y otras cien mil escuchan a un exponente de reguetón, serían más los que dentro de diez años seguirían escuchando a The Hives que los que preferirían quedarse con el reguetón. El rock and roll es de carrera larga.

¿Algún recuerdo especial de las presentaciones de The Hives en México?

El más reciente concierto que dimos en el Foro Sol está en mi top cinco. Tocamos bien y la gente nos trató genial. El público fue especial.

¿Practican un ritual antes de salir a escena?

Sí. Nos abofeteamos, nos pegamos entre todos. Es extraño, debe ser por la adrenalina. Parece que funciona.

Llegaste a decir que no existía un artista que hubiese hecho tres discos buenos al hilo, ¿lo sostienes?

Eso lo dije hace tiempo. Y después de eso supe de muchos artistas que lo han conseguido. Creía que era imposible lograrlo; ahora sé que es complicado, pero no imposible.

¿Cuál es la banda de rock and roll más grande de todos los tiempos?

Difícil. Hay muchas opciones por diferentes razones. Pensemos en longevidad. 60 años llevan juntos los Rolling Stones; serían ellos entonces los más grandes. Empezaron antes que cualquiera y siguen allí, más allá de muchos. No creo que tenga un valor especial quien lleva muchos años tocando, no creo que se merezca un respeto especial porque podría llevar años haciendo basura; en ese caso prefiero una banda que dure seis meses y haga un único disco maravilloso. Pero los Rolling Stones… Hombre. Si hay que escoger, serían ellos.