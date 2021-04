Apenas suena este combo australiano y la maquinaría en la azotea se activa. Se asoman referencias, tonadas, nombres. Rascándole a la sesera se piensa en The Go-Betweens y, vaya sorpresa; resulta que Louis Forster (líder de los de Up to anything) es hijo de Robert Forster, fundador de la banda responsable de “Spring rain”. The Goon Sax hereda entonces esa naturalidad para hacer un pop que de tan austero abruma; si a ello le agregamos la pinta de los músicos, muy en la onda de “no me importa lo que pienses de mí, tengo mejores sentimientos que tú”, bueno, pues uno cae encantado.

