“¡Felicidades! Su disco es el número 1 de Billboard”, anunciaba Sting en cierto camerino, con una botella de champaña en las manos mientras The Go-Go´s lo escuchaban desde su posición de grupo telonero de The Police en su gira norteamericana de 1982. Vaya momento. Desde entonces, el quinteto californiano sortearía la trampa de ser un one hit wonder más con canciones que le ganarían la batalla al paso del tiempo.

TXT:: Jacobo Vázquez

Si Madonna se convirtió en el ícono pop femenino por excelencia de los años 80, The Go-Go´s lo hicieron desde el rock, un territorio dominado por la testosterona y el prejuicio hacia las mujeres con guitarras eléctricas. Sin embargo, para estas chicas la quietud jamás ha sido una opción; en realidad, 2021 será un año definitivo para ellas, pues están nominadas al Rock Hall of Fame y esperan concretar su gira de 40 aniversario por las principales ciudades de Estados Unidos.

Su más reciente sencillo, “Club Zero”, se ha convertido en una declaración de principios, no sólo desde una perspectiva feminista, sino como una contestación hacia los tiempos que vivimos, donde cada vez es más importante alzar la voz ante la injusticia. En ese sentido, The Go-Go´s nunca dejaron de ser las punks de Hollywood de finales de los años 70; pasaron de afrontar los rechazos de las grandes compañías discográficas por el simple hecho de ser mujeres a encontrar en el mítico sello I.R.S al cómplice perfecto para conseguir su sueño y trascender.

Sí, ellas tienen el beat. Sino, de qué otra manera explicarse la cuestión que The Go-Go´s (el documental sobre su historia estrenado el año pasado en Sundance) arroja: ¿Por qué a la fecha no ha aparecido otra banda de mujeres que componga sus propias canciones y toque sus instrumentos para conseguir un disco número 1 en Billboard?

Lo dicho: ellas tienen el beat.