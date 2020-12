The Flaming Lips han compartido un nuevo video navideño para su canción “A Change At Christmas (Say It Isn’t So)“. La nueva versión de su canción de 2003 culmina un año lleno de acontecimientos importantes para Wayne Coyne y compañía.

La nueva versión de esta canción, que apareció originalmente en su EP de 2003, Ego Tripping At The Gates Of Hell, culmina un año lleno de acontecimientos para la banda. “Esta NUEVA versión comenzó como un video de selfie con un teléfono que estaba intentando hacer con Baby Bloom”, dijo el líder de Flaming Lips, Wayne Coyne, mediante una publicación de Instagram.

“Y yo… bueno… seguía volviéndose más y más elaborado y ahora se ha convertido en una nueva versión completa”. Junto a Steven Drozd en el piano y el bajista Michael Ivins, el video muestra a Wayne Coyne justo en el centro de un escenario con un maquillaje característico del Grinch y con su hijo de 15 meses, Bloom Bobby Coyne, en su regazo mientras un mar de confeti llueve encima de ellos,

El mes pasado, The Flaming Lips compartió detalles del “primer concierto en vivo de Space Bubble real del mundo”, lo que permitió a los fanáticos ver a la banda tocar en vivo de manera segura durante la pandemia de coronavirus en curso.

The Flaming Lips: Wayne Coyne asegura que sus conciertos dentro de burbujas son seguros

“Siento que nuestros conciertos, la forma en que lo hacemos, es honestamente más seguro que ir al maldito supermercado. Vas a la tienda de comestibles y algunas personas llevan máscaras, pero algunas personas simplemente actúan como si no pasara nada. No hay nada que puedas hacer al respecto “.

Foto: Cortesía