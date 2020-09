The Flaming Lips han demostrado que siempre van un paso adelante que todos los demás. Prueba de ello fueron sus burbujas, las que sin imaginarlo, ahora se convertirían en una buena opción para resguardarse del COVID-19.

Ya anteriormente, para ser más precisos en junio, las utilizaron para poder presentarse en The Late Show With Stephen Colbert dejándonos a todos sin palabras. Y ahora, la banda nuevamente lo ha hecho para dar un gran show en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Durante ésta presentación, se le vio a cada uno de los integrantes de The Flaming Lips dentro de una burbuja gigante, únicamente con su respectivo instrumento. La canción que eligieron fue “God And The Policeman”, extracto de su último material discográfico American Head.

Checa a continuación su aparición en el programa de Jimmy Fallon:

American Head, su decimosexto álbum, fue lanzado apenas hace unos días e incluso formó parte de nuestro lista de los mejores álbumes de la semana. Y justo “God And The Policeman”, fue elegida como uno de los principales sencillos del disco, compartiendo también su video oficial que fue dirigido por el mismo frontman de la banda, Wayne Coyne junto con Blake Studdard.

Te dejamos acá el videoclip de “God And The Policeman” e igual recuerda que American Head de The Flaming Lips ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.