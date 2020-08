La banda de indie rock estadounidense, The Flaming Lips, estrenó su más reciente sencillo “Will You Return/When You Come Down“.

Este nuevo track representa al quinto lanzamiento de su próximo álbum American Head, el cual se estrenará el 11 de septiembre.

Los cuatros temas anteriormente estrenados son “You n Me Sellin’ Weed”, “Dinosaurs On The Mountain”, “My Religion Is You”, y “Flowers of Neptune 6”.

Escucha “Will You Return/When You Come Down” por The Flaming Lips a continuación:

American Head fue producido por el colaborador a largo plazo de la banda, Dave Fridmann y contará con la participación de Kacey Musgraves en varias de las 13 pistas del disco.

Musgraves ofrece coros en “Flowers of Neptune 6” y aparecerá en pistas inéditas como “Watching The Lightbugs Glow” y “God and the Policeman”.

El vocalista de la banda, Wayne Coyne, comentó lo siguiente acerca del álbum:

Entonces… durante la mayor parte de nuestra vida musical, pensamos en nosotros mismos como provenientes de “Tierra”… sin importarnos realmente de dónde éramos. Por primera vez en nuestra vida musical, comenzamos a pensar en nosotros mismos como “una banda estadounidense”… diciéndonos que sería nuestra identidad para nuestra próxima aventura creativa. Nos habíamos convertido en un conjunto de siete integrantes y estábamos empezando a sentir más y más un parentesco con grupos que tienen muchos miembros en ellos. Empezamos a pensar en bandas estadounidenses clásicas como The Greatful Dead y Parlamient-Funkadelic y en cómo tal vez podríamos adoptar esta nueva vibra.

Estamos más que listos para escuchar este nuevo feel de Flaming Lips en su próxima entrega, y con base en los más recientes sencillos, creemos que si logran transmitir la energía que planearon.

Foto de Portada Tomada del Facebook de la banda