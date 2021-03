The Falcon and The Winter Soldier llegó a Disney+ el pasado viernes y en su primer episodio se hicieron varias revelaciones, tal como el nuevo Capitán América dentro del UCM.

Los últimos segundos del primer capitulo nos presentaron a John Walker, mejor conocido como US Agent quien ha sido elegido por el gobierno de los Estados Unidos para ser el nuevo Capitán América y el nuevo símbolo de libertad para el país.

En una nueva entrevista el actor Wyat Russell habló con USA Today sobre que su personaje será muy diferente e Steve Rogers: “No creo que haya habido muchos personajes del MCU que hayan tenido el dilema que tiene John en términos de tratar de encajar en este tipo de mundo moralista de superhéroes. Ha sido empujado a este papel como Capitán América y lo hará a su manera, y quiere hacerlo bien.”

“Pero su camino es un camino muy específico que ha aprendido al ser básicamente un cazador humano entrenado. Quiero decir, eso es lo que son los marines. No son Steve Rogers, no son los mismo. Ya no son como los Boy Scouts. Son un poco más retorcidos.”

Esto solo confirma aún más que Steve Rogers terminó de forma definitiva su participación en el UCM; ante los rumores del posible regreso del Capitán América Chris Evans y Kevin Feige confirmaron que se terminó su participación dentro de Marvel Studios.

Crédito foto de portada: Marvel Studios