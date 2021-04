The falcon and the winter soldier ha sido todo un éxito para Marvel Studios, incluso desde antes de que la serie se estrenara ya se estaba hablando sobre los planes de una segunda temporada; ahora que el programa está a dos episodios de terminar esta idea surge nuevamente por parte de los actores y la producción.

Uno podría pensar que una segunda parte modificaría todo el calendario que la compañía cinematográfica presentó hace algunos meses, pero a veces Marvel obra de formas misteriosas y nos sorprende con los planes que se pueden sacar de la manga.

Durante una nueva entrevista con el medio Collider se le preguntó al actor que interpreta a Bucky, Sebastian Stan, sobre esta posible idea de las secuelas; donde revelo la postura en general que el estudio tiene frente a las segunda partes:

“Mi impresión es que nadie en el estudio ha notado todo el revuelo. Ellos simplemente aman el trabajo. Siempre están constantemente agradecidos. Si te fijas en las películas, muchos de los finales son así de ‘bueno este podría ser el final, pero quizá tengamos suerte y podamos hacer otra.”

“Nunca han tenido la actitud de ‘Bueno, sí, somos Marvel, simplemente vamos a anotar otro gol sin problemas’. Siempre está este pensamiento de aceptar el último filme por lo que es y con la esperanza de que pueda haber una secuela sin tener expectativas, lo cual es muy difícil a ese nivel”, también hablo sobre si a el o a su co estrella, Anthony Mackie les habian revelado que planes había sobre el futuro de la serie:

“No. No se nos han acercado. Te lo digo honestamente, no lo han hecho. Como es lo usual, no sé realmente cuál es el siguiente paso. Nunca lo sabemos. A lo mejor algunas personas lo saben, quizá Robert Downey Jr. lo sabía, pero yo no”.

Crédito foto de portada: Disney