The falcon and the winter soldier está en la recta final pero antes de que la serie llegue a su clímax tendremos el cameo de un personaje que según el showrunner, es alguien apantallante.

Malcolm Spellman, el escritor y showrunner de la serie dijo hace tiempo al medio especializado en cine, Comickbook, que un personaje importante haría una aparición en un episodio; con esta declaración se empezó a especular sobre la participación de algún Vengador.

Sin embargo, en una nueva entrevista con Rotten Tomatoes, el escritor ha confirmado que el cameo no será de ningún Vengador o de alguien similar, pero que aun así será algo emocionante que hará del quinto capitulo uno de los más hablados.

“Hay personajes de nuestra serie con los que me encantaría ver asociados, es un personaje muy, muy arraigado, asociado con uno de los grandes revolucionarios del mundo como Thor o alguien así. La personalidad es tan fuerte, es el personaje del episodio cinco. Me encantaría ver a ese personaje con Thor “, dijo Spellman a la pagina.

Mientras tanto, el sitio Slashfilm ha estado recibiendo varias confirmaciones e información sobre este actor sorpresa; comentando que no se le ha visto antes en el UCM y que seguramente no tendrá una participación a futuro más que en este capitulo, aunque tiene una versión en los comics.

Crédito foto de portada: Disney